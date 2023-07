Nuvole a Montereggio, il Sol Levante è vicino Fumetto nella Gerla al film disegnato su “Totò“

La Via Francigena diventa un fumetto, disegnato da chi l’ha percorsa due volte e l’ha descritta nei minimi particolari. C’era anche Valerio Barchi col suo ‘Bona via!’, a Nuvole a Montereggio, il festival del fumettoi. Mostre, autori, il premio ‘Fumetto nella Gerla’ e qualche novità come il lancio in diretta web con Kyoto di un nuovo titolo manga, un fumetto giapponese che trova ispirazione dalla saga dei librai di Montereggio in cui Monjiro, emigrato da Montereggio al Giappone, diventa un libraio ambulante, vendendo il pane assieme a un manga dell’amica fornaia You. I mondi del manga sono stati al centro dell’edizione 2023. A partire dalla presenza di Caterina Rocchi aka ‘Pane e Manga’, fondatrice di una delle realtà di riferimento per la cultura Manga in Italia. Il ruolo centrale del Giappone per il festival è stato rappresentato dall’ospite d’onore, l’emiliana Elisa Menini, vincitrice del premio ‘Fumetto nella Gerla’ 2022 con l’opera Nippon Monogatari ‘La Missione di Kintaro’. Menini è anche l’autrice del poster ufficiale di Nuvole a Montereggio 2023, che ha messo in equilibrio il mondo montereggino e quello del Sol levante. Quest’anno il Premio ‘Fumetto nella Gerla’, è stato vinto da ‘Totò. L’erede di don Chisciotte’ di Fabio Celoni, pubblicato da Panini Comics che racconta un film inedito di Totò riemerso a fumetti. Fra gli altri ospiti del festival, classici della tradizione Bonelli e Disney, il fumetto americano di supereroi, la satira italiana, il giornalismo a fumetti, lo humour disegnato, l’underground e i giovani talenti. Ecco quindi Moreno Burattini, Marcello Mangiantini e Stefano Fantelli che hanno parlato di Zagor, Giovanni Timpano e la sua carriera da Batman a Call of Duty, due mostri sacri del fumetto Disney come Andrea Freccero e Fabio Celoni, la nuova partnership con il Dylan Dog Fan Club. C’erano poi Marcello Toninelli e i satirici Giovanni Totaro e Giorgio Franzaroli. Senza dimenticare lo humour di Stefano Zattera, Davide Barzi, Francesco Frekt Olivieri, Umberto Sacchelli e Babbioni, la coppia creativa Paola Canatella e Giuseppe Galeani ha presentato la graphic novel dedicata alla giornalista Oriana Fallaci. Fra i giovani emergenti, Caterina Bonomelli, autrice dell’apprezzato urban fantasy Sottopelle.