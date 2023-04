Nuovo vertice a Votre Enrico Marselli a capo della galleria d’arte "Puntiamo al rilancio"

di Francesco Marinello

Cambio di testimone all’associazione ’Votre’. La galleria di piazza Alberica dopo anni di gestione di Nicola Ricci che l’ha distinta come uno scrigno prezioso di opere d’arte, adesso passa in mano a Enrico Marselli, figlio del senatore Carlo e nipote di Francesca Rolla, donna del 7 luglio ritratta nel famoso murales di piazza delle Erbe. Nicola Ricci continuerà a seguire la parte artistica. I due, amici e colleghi, proveranno a rilanciare l’universo culturale carrarese, da tempo in letargo, con interessanti iniziative nel campo delle arti visive. Marselli, attivo anche nel mondo del volontariato, è cresciuto in un ambiente colto e creativo e metterà tutta la sua esperienza per condividere con la comunità eventi importanti e creare un ambiente vivo soprattutto per i giovani.

"Conservo nel cassetto il sogno di contribuire al rilancio culturale della città. La città è conosciuta in tutto il mondo, citata in ogni volume di storia dell’arte ed in ogni importante museo esistono capolavori eseguiti con il marmo della nostre montagne. L’unicità delle nostre maestranze ha contribuito alla nascita di queste opere splendide. Ricordo con struggente malinconia gli anni della giovinezza, lo splendore di una città piena di vita, di iniziative culturali e di varie attrazioni tutto l’anno. Quella meravigliosa via Roma, cuore pulsante della città con il suo elegante passeggio".

Quali saranno le prossime iniziative di Votre?

"Stiamo portando avanti un interessante percorso culturale grazie a mostre con artisti internazionali. La rassegna con 15 artisti giapponesi, tra i quali Kan Yasuda, ha contribuito a portare in città molti collezionisti. A dimostrazione che quando si fanno eventi di rilevanza culturale viene solleticato l’interesse di un vasto pubblico. In questo senso l’arte contribuisce ad aiutare il tessuto economico del territorio. Prossimamente un’importante rassegna sulle donne nelle arti visive: presenteremo opere di Carla Accardi, Dadamaino, Letizia Battaglia, Lisetta Carmi ed altre interessanti artiste emergenti".

Dove è nata la sua passione per l’arte?

"Nella mia famiglia. Ho conosciuto grazie a mio padre vari personaggi che hanno stimolato la mia curiosità e la voglia di affacciarmi al mondo della creatività. Punto a un coordinamento fra Accademia, Fondazione Conti, Fondazione CrC, Fondazione Marmo e Comune. Esso dovrà avere la regia ed il coordinamento di vari eventi cosi da far vivere la città tutto l’anno riportandola ai fasti di un tempo".