Nuovo spazio per anziani In centro c’è ’Evergreen’

Taglio del nastro per un nuovo presidio sociale in centro città, l’Evergreen. In viale Chiesa, al numero 22, alla presenza di numerose persone, c’è stata l’inaugurazione della neo costituita Associazione Evergreen affiliata al Csi. Il presidente, Mario Cassano, ha brevemente illustrato le finalità che l’associazione intende perseguire: un presidio di socialità nel centro città, dedicato agli anziani, spazio finora non ricoperto in centro da altre associazioni, mediante il coinvolgimento in attività ludico-culturali nonché dinamiche anche attraverso percorsi guidati; gite sociali; avvicinamento al gioco del burraco attraverso corsi con istruttori qualificati, calendarizzazione settimanale di partite di burraco con arbitri federati Fitab, in collaborazione con il circolo Granducato di Massa. Inoltre, iniziative per contribuire alla tutela dell’ambiente. Don Giovanni Locatelli, della parrocchia di Lavacchio, ha benedetto il progetto aggregativo, sottolineandone l’importanza. All’inaugurazione è intervenuto anche il sindaco di Massa, Francesco Persiani, che ha condiviso le finalità dell’associazione assicurando il suo sostegno al progetto. È seguito un brindisi augurale, offerto dalla pasticceria Lino Rossi e dalla panetteria Piero Sacchi, con il direttivo dell’Associazione Evergreen: Bruno Antonino vice presidente, Paolo Buratti segretario, Giancarlo Gallo, Daniele Tarantino e Cristiano Bianchi consiglieri. L’artista architetto Amedeo Giusti ha allestito una mostra di alcune sue opere che resteranno esposte nella sede. Anche il negozio ’I fiori di Gianni’ era presente con le sue raffinate composizioni.