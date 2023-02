Nuovo show fra musica e cultura Lo spettacolo ’Sei Apuano se...’

I giovani, ma non solo, saranno protagonisti del nuovo appuntamento di “Sei Apuano se” la rasegna organizzata dall’associazione di promozione sociale “Rivoluzione Allegra” domani alle 21,30 al teatrino dei Quercioli a Massa. Ospite il giovane cantante Mario Cofrancesco in arte Cophra che ha già partecipato a concorsi nazionali come Il Cantagiro ed ha pubblicato il suo nuovo singolo, “Toccarlo (il cielo)”. Tra gli ospiti Elena Cirillo, insegnante di musica, Gabriele Ratti, collaboratore de La Nazione, Carlina Leonardi, una delle più giovani allevatrici d’Italia, lo sportivo Giacomo Felice Serrao, vincitore della Coppa Italia Karate, Anna Granatelli, poetessa. Non mancherà l’intrattenimento con Stefano Martinelli, attore e comico toscano che ha debuttato in tv a 10 anni con Gerry Scotti e Alba Parietti e dal 2013 fa parte del cast di “Avanti un altro!”, il game-show di Paolo Bonolis in onda su Canale 5. Nel finale, dopo l’esibizione di Cophra, si aprirà un dibattito tra gli ospiti e con il pubblico sul tema dei giovani tra lavoro e tempo libero in relazione al nostro territorio. Saranno presenti, oltre agli organizzatori del premio di fotografia ’Riscattando Massa’, anche atleti come la giovanissima calciatrice della Carrarese Viola Gaspari, la studentessa del Palma Sara Riccardi e Sabrina Nhal. Conduce Giulio Milani mentre la regia è di Pierpaolo Poggi.