Nuovo sciopero ai caselli nel weekend

Non si ferma la battaglia dei lavoratori delle autostrade gestite da Salt e che riguardano anche il tratto della nostra provincia. Ancora sciopero ai caselli per il ponte del 1° Maggio. "I concessionari autostradali avranno i ristori Covid 2020-2021 al 100% anche senza il raggiungimento del 33% di riduzione del fatturato e senza i limiti massimi previsti per le altre aziende. Evidentemente – sostengono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Sla Cisal – nel caso delle autostrade è stato valutato che il ‘danno’ per gli azionisti, in termini di riduzione dei dividendi, era ‘intollerabile’ e dunque per ‘lenire il loro dolore’ sarà necessario un rimborso al 100% delle perdite. Ma ciò non a carico dello Stato bensì degli utenti con rialzi delle tariffe nei prossimi anni". Lo sciopero dei caselli è previsto per domani dalle 14 alle 22, domenica e lunedì dalle 6 alle 22.