Nuovo raid al campo scuola Uisp "In quattro anni 23 incursioni"

Ladri e vandali al campo scuola di via Oliveti stanno diventando una presenza costante. Con grande amarezza degli utenti della struttura sportiva comunale, tra i quali Vittoria Bertelloni, responsabile settore atletica Asd Afaph, accorsa sul luogo al mattino presto per appurare i danni dell’ennesimo raid notturno, dopo l’ultimo subito con il furto di materiali per un migliaio di euro. Mercoledì notte l’ultimo episodio nel centro Coni: ancora una volta ignoti di notte sono entrati nei locali della struttura gestita dal comitato territoriale Uisp di Massa. Dopo aver messo a soqquadro diverse stanze hanno forzato alcune porte dei magazzini posti sotto le tribune dell’impianto e hanno portato via una serie di elastici di proprietà della società dilettantistica Afaph e attrezzature tecniche per l’atletica.

Episodi che lasciano interdetti e sfiduciati il personale che si prodiga tutti i giorni per mandare avanti l’impianto sportivo e le società di atletica che con fatica e grande sacrificio cercano di avviare i giovani a questa disciplina. "Da quando abbiamo in gestione il campo scuola – ha dichiarato Giorgio Berti, presidente Uisp Massa – , e sono quattro anni, abbiamo subito 23 incursioni notturne e tutte le volte non si limitano a danneggiare le strutture, ma mettono a soqquadro anche gli uffici del nostro ente di promozione sportiva. Sul posto abbiamo chiamato la polizia. Sono intervenuti con una volante della questura di Massa e la polizia scientifica ha eseguito i rilievi del caso per cercare di trovare tracce pertinenti gli autori del reato. Come presidente non so più cosa dire. Sono vicino alle società di atletica che subiscono anche loro insieme a noi questi episodi e cerchiamo di andare avanti, ma diventa sempre più difficile".

Resta, anche stavolta, l’amaro in bocca . La speranza è che venga trovata una soluzione al più presto per evitare che simili eventi si verifichino nuovamente a discapito di utenti, amministrazione comunale, società sportive ed in primi Uisp Massa. "Noi dell’Asd Afaph, purtroppo – ha ribadito la portavoce Bertelloni – non siamo nuovi a questo tipo di assalti. Non è possibile ogni volta spendere soldi per riacquistare materiale e riparare quanto rotto. Siamo solidali con la Uisp e Berti che ci hanno supportato sempre e con loro chiediamo un sostegno reale perché ciò non si ripeta più".