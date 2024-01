Nuovo progetto per promuovere i mezzi pubblici

Dopo il successo dell’edizione 2023, con oltre 50 classi e centinaia di studenti, torna anche per il 2024 il progetto di Autolinee Toscane, organizzato assieme all’Ufficio scolastico regionale, "Va’ dove ti porta il bus". Obiettivo generale del progetto è fornire gli strumenti di base per muoversi in autonomia nella città, sviluppare il senso di appartenenza al proprio territorio, favorire l’immagine del bus, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come mezzo di incontro e socializzazione, sottolineare l’importanza del ’bene pubblico’ per la collettività. In particolare, il progetto mira a rappresentare il viaggio in bus come un’occasione per conoscere la città, stimolare l’interesse verso il suo valore culturale, storico-artistico. L’iniziativa torna e raddoppia. Per l’edizione 2024 saranno coinvolti le bambine e i bambini delle classi V della scuola primaria e classi I-II-III delle scuole secondarie di primo grado, di tutti i Comuni della Toscana in cui At svolge il servizio di trasporto pubblico locale urbano e quindi anche Massa e Carrara.

Si prevedono complessivamente sei ore per classe, quattro in aula e due in uscita con un tour per le città. Durante l’ultimo appuntamento saranno corretti i testi elaborati dalle classi e saranno realizzati i disegni dei luoghi ’incontrati’ durante l’uscita, in un confronto collettivo sugli aspetti più importanti da valorizzare del proprio territorio. Il materiale sarà raccolto dagli operatori didattici e sarò utilizzato per la realizzazione delle mappe cartacee dei servizi urbani previsti per ogni città. Il periodo di svolgimento va da febbraio a maggio.