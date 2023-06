Nuovo Presidente del Lions Club Pontremoli-Lunigiana, Alessandro Lucii alla guida del Gruppo

Cambi al vertice del Lions club Pontremoli-Lunigiana. Il presidente Enrico Mori ha passato le consegne ad Alessandro Luciii, alla guida del gruppo per la prima volta. Direttore della filiale Crédit Agricole di Pontremoli, Lucii ha confermato la i service già attivi da anni: Lions in piazza con le visite mediche gratuite, il Progetto Martina, convegni con esperti sanitari per la prevenzione tra i giovani, il Salotto d’Europa che ogni anno propone incontri con ospiti di cultura, politica e spettacolo, la distribuzione di pasti ai bisognosi. In programma anche service condivisi coi giovani, come Lions got talent per raccogliere fondi e una giornata ecologica. "Ricordiamo anche – ha detto Lucii – il Campo Toscana giovani Via Francigena dove accogliamo ragazzi provenienti da tutto il mondo. Negli ultimi tre anni siamo stati il club di riferimento e abbiamo guidato a scoprire le bellezze del nostro territorio". Federico Lucchetti ha lasciato la guida dei più giovani del club satellite ‘La stele’ ad Alessandro Bronzini. Tra i giovani tre nuovi ingressi: Annalisa Mori, Alessia Corsini e Federico Longinotti. Alla cerimonia era presente il past governatore Giuseppe Guerra.