Al salotto Leonardo di Borgo del Ponte domani alle 21 ci sarà la prima presentazione del nuovo libro di poesie di Francesco Fedele ’As required secondo bisogno’. A dialogare con l’autore sarà Barbara Molinari mentre le letture saranno a cura di Beatrice Sparavelli. Fedele compone testi che sono un omaggio alla sua terra natia, la Calabria, e per quella adottiva, la Lunigiana, e in particolar modo Podenzana e Comano. La sua gioia più grande è arrivata con l’idea di realizzare una trilogia in memoria del suo caro papà Giacomo. Una raccolta di tre sillogi, editi dalla casa editrice Edizioni Helicon, dal titolo ’Oltre Luni, verso casa’. La prima silloge è ’Vecchiamente-obsolescenza di una marea di ricordi’, la seconda, fresca di stampa, ’As required-secondo bisogno’ e poi ’E.T. stavo aspettando’. Quasi come se fosse un cofanetto prezioso, la trilogia è un dono che Fedele compone non solo per suo padre ma anche per la moglie Eleonora e ancora di più per i suoi figli che non hanno avuto la fortuna di conoscere il nonno paterno.