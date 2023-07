Nuovo distaccamento di polizia Agenti con le bici donate dal Comune

di Patrik Pucciarelli

Torna a Marina l’ufficio della polizia di Stato nei locali della ex circoscrizione in via Genova. Super bici a pedalata assistita per gli agenti. "Questa è la realizzazione di un progetto che consente ai cittadini di poter usufruire dei servizi, senza doversi recare al commissariato – spiega il Questore Santi Allegra –. Il nuovo servizio con le bici dà la possibilità ai poliziotti di transitare nei luoghi lungo la costa dove non è possibile andare con le macchine. Questo per aumentare la sicurezza dei cittadini e di tutti i turisti che vivono la zona. Quest’anno c’è stato un netto aumento del turismo, così un servizio di questo tipo permette un maggiore controllo. La cittadinanza può recarsi negli uffici non solo per fare denunce ma anche per fare delle segnalazioni. Cerchiamo di essere vicini a tutti".

Il servizio degli agenti in bicicletta è attivo tutti i giorni, mentre gli uffici sono aperti il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. "E’ un altro tassello importante nel rapporto fiduciario tra i cittadini e le forze dell’ordine – prosegue il Prefetto Guido Aprea –. Stiamo facendo tanti piccoli miracoli amministrativi in carenza di organico. Tuttavia non facciamo mancare mai i servizi straordinari. Abbiamo inaugurato una serie di attività definite ad alto impatto, per cercare di dare un segnale di percezione della legalità della sicurezza. Il numero di reati e diminuito ma basta un singolo episodio per creare nella cittadinanza un aumento di insicurezza. Per questo vogliamo essere più vicini alla cittadinanza. In estate il numero di persone sul territorio è triplicato rispetto ad altre realtà limitrofe. Non stiamo parlando del classico poliziotto di quartiere ma di qualcosa di più".

Quindi locali ad uso gratuito e super biciclette donate dal Comune recuperate nei magazzini del vecchio progetto di bike sharing sul viale Colombo. Riprese e poi rese riconoscibili con i loghi del corpo. "Siamo felici e soddisfatti di inaugurare questo importante presidio sul territorio per il quale ci tengo a ringraziare a nome di tutta la città il prefetto e la polizia di stato a cominciare dal questore Santi e dal dirigente del commissariato Mara Ferasin – sottolinea la vicesindaca Roberta Crudeli –. Riavere un ufficio della polizia nel cuore di Marina è un importante segnale di vicinanza delle istituzioni a tutta la cittadinanza. Non solo questo presidio offrirà un servizio a residenti e visitatori, ma sarà anche una risposta concreta alle sollecitazioni arrivate in questi mesi che ci chiedono maggior ordine e sicurezza". Poi l’assessore alla sicurezza urbana Elena Guadagni: "La presenza di questo presidio sul litorale sarà poi funzionale per aumentare i controlli in una zona tanto nevralgica come quella di Marina e per tutte quelle attività di controllo nella zona della cosiddetta movida". Infine il questore Allegra sul distaccamento di polizia all’ospedale di Massa. "Anche quello è un punto di riferimento per i cittadini, fondamentale per il nostro lavoro. All’ospedale è facile che arrivino situazioni particolari e le persone non riportano sempre la dinamica reale dell’incidente. In questo modo un nostro agente può verificare".