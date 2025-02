Nuovo disciplinare del marmo: "Molte migliorie introdotte da noi"

Il consigliere comunale dei 5 stelle, Matteo Martinelli, si dice soddisfatto del percorso che ha portato alla stesura del testo che regolamenterà i bandi di gara per l’assegnazione delle concessioni sulle cave. Un testo che è stato approvato nell’ultimo consiglio comunale, frutto di un confronto iniziato mesi fa in commissione marmo. "La prima bozza proposta dall’amministrazione in commissione non era molto convincente – scrive Martinelli –, in quanto non coglieva la necessità di riempire di contenuti i criteri già esposti nel regolamento generale sulle cave approvato dall’amministrazione a 5 stelle. Tuttavia anche grazie alle audizioni dei soggetti che a vario titolo sono intervenuti in commissione marmo (sindacati, ambientalisti, imprenditori), è apparsa chiara la necessità di precisare e approfondire alcuni aspetti della proposta. Già in quella fase avevamo proposto significative integrazioni al documento, volte a mettere in evidenza l’importanza degli aspetti ambientali collegati alla necessità di ridurre i quantitativi da estrarre, tutelare le risorse idriche e paesaggistiche, incidere sul rischio idraulico e idrogeologico".

"Dal punto di vista sociale abbiamo sottolineato l’importanza di introdurre elementi di premialità – prosegue Martinelli –, collegati alle assunzioni con contratti a tempo indeterminato e agli investimenti sulla sicurezza sula lavoro. Il nostro approccio alle delibere di consiglio è stato sempre quello di suggerire modifiche migliorative dei testi, anche in modo critico se necessario, guardando sempre alle nostre linee programmatiche e agli interessi di cittadini, lasciando da parte interessi di bottega che non ci interessano. Per questo riteniamo che il regolamento approvato, che nella sua stesura definitiva ha accolto gran parte delle nostre istanze, sia un importante passo avanti – conclude Martinelli –. Spiace che in questo contesto si sia voluto dare spazio ancora una volta ai nostri denigratori. Abbiamo ben compreso che ancora oggi ci sia una difficoltà a riconoscere la qualità del nostro lavoro".