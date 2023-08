Nuovo consiglio Le imprese scelgono Daimo a Massa Carrara

Si va verso il rinnovo del Consiglio direttivo del Parco delle Alpi Apuane, scaduto ufficialmente il primo agosto, e il consiglio regionale dovrà scegliere a breve i nomi dei prossimi membri. Il Consiglio direttivo è costituito da tre esperti in materia naturalistica e gestione amministrativa, scelti dal consiglio regionale su sei nomi designati dalla Comunità del Parco, un membro espressione delle associazioni ambientaliste operanti sul territorio, un membro designato dalle associazioni di categoria delle attività produttive maggiormente diffuse sul territorio, due membri esperti in materia naturalistica e ambientale scelti in maniera diretta dal consiglio regionale. Al momento sembra certo il nome di chi rappresenterà le attività produttive che hanno fatto fronte comune: l’avvocato Christian Daimo (nella foto). Sulla sua nomina convergono infatti le designazioni di Confcommercio Toscana, Confindustria delegazione Massa Carrara, Confartigianato Massa Carrara Lunigiana, Confartigianato Toscana, Confartigianato Lucca, Cia Toscana Nord, Confapi di Pisa e del Tirreno, Cna Massa Carrara. Un ‘plebiscito’ che non lascerà dubbi al consiglio regionale, su un nome che è dato in quota Confindustria.

Spaccate invece le associazioni ambientaliste: Italia Nostra e Mountain Wilderness Italia propongono Claudio Grandi, Accademia Kronos Alberto D’Orazio mentre Cai e Legambiente regionali puntano su Giacomo Faggioni. Avvocato, classe 1973, opera a Carrara ed è esperto in diritto minerario: ha fra le altre cose partecipato alla stesura del regolamento sugli agri marmiferi di Massa e curato i ricorsi di fronte a Tar e Consiglio di Stato per privati e associazioni su tasse e contributi del marmo e per il calcolo dei valori medi del materiale.