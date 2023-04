Nuovo confronto fra leader Frecciate tra le due destre Dibattito acceso ai Fratelli Cristiani con ’Sei apuano se’ di Rivoluzione Allegra

Ancora un confronto tra candidati, ancora un dibattito per presentarsi ai propri elettori, questa volta davanti ad oltre 130 persone. Venerdì sera il consueto appuntamento di "Sei Apuano Se" è stato infatti dedicato interamente alle prossime elezioni comunali, e sul palco della scuola dei Fratelli Cristiani sono saliti, moderati dal solito Giulio Milani, i candidati Francesco Persiani, Cesare Ragaglini, Marco Lenzoni, Guido Mussi e Marco Guidi; assenti Ricci, Bennati e Barotti. All’inizio della serata molto partecipata i contendenti alla fascia tricolore hanno avuto 7 minuti per presentarsi e presentare i propri programmi: invitato d’onore sulla sieda lasciata vuota dagli organizzatori l’astensionismo. Nulla di nuovo sul fronte delle presentazioni in queste prime battute, con i programmi di ognuno ben distinti.

La vera parte di dibattito si è tenuta dopo, in seguito all’intervento del comico candidato Alberto Chiacchera (interpretato da Massimo Ravenna) che ha presentato il suo folle programma milionario, ed in seguito alla splendida esibizione della cantautrice massese Alessia Iacopetti in arte Molì, che ha presentato in anteprima assoluta il nuovo singolo "Non voglio più dormire". Milani dopo questi momenti di intermezzo ha fatto un giro di domande con un minuto di risposta su tre temi: periferie, spiagge e colonie, cave. In un solo minuto era ardua esprimersi al meglio, ma i tratti generali si sono delineati. Persiani ha difeso e rilanciato il suo operato, Mussi si è concentrato su rinascita e cultura, Lenzoni ha fatto forza sui lavoratori e le difficoltà del nostro tempo, Ragaglini su trasparenza e programmazione ambientale, Guidi invece su pianificazione ed opportunità. Poi è stato il turno della stampa, noi compresi, con due domande a due candidati: a Persiani su cultura e castello Malaspina, che per lui verrà rilanciato dopo un percorso studiato e investimenti per 1,2 milioni; a Mussi sulla mancanza di spazi di aggregazione giovanile, che per lui bisogna rinnovare a partire da palazzo Bourdillon. A seguire altre domande su via Carducci e variante, turismo e salute.

Al termine delle quasi due ore di dibattito è stato dato anche spazio, cosa insolita, al pubblico, e gli animi si sono scaldati. Su temi come inquinamento e trasporto pubblico nulla di strano, ma poi due candidati in liste diverse, Guadagnucci e Lucchesi, sono intervenuti rivolgendosi direttamente all’ex sindaco il primo, a Persiani e a Guidi il secondo, senza concludere né una domanda né una risposta. Una piccola scaramuccia verbale sul finale che rilancia ancora la sfida al municipio apuano.

Gabriele Ratti