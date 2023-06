Nuovo appello al sindaco per via delle Ferriere

Il comitato popolare per la riapertura di via delle Ferriere, composto daItalia Nostra, Cai, Polisportiva Alpi Apuane, Circolo Arci di Turano e Comitato per Turano, intensifica la sua azione per il recupero dell’antico sentiero che da via Canalmagro raggiunge il Castello Malaspina. "Recentemente i volontari di Turano – spiega il comitato – hanno ripulito il sentiero rendendolo percorribile; un privato però ha realizzato abusivamente già da un decennio sulla sua proprietà una chiusura con una griglia da una parte e un cancello con lucchetto dall’altra. Come risulta da documentazioni comunali tali chiusure non sono autorizzate ma incredibilmente permangono nonostante tutte le segnalazioni e gli esposti. Ci risulta che i carabinieri forestali stanno indagando per conto della Procura ma per ora da parte del Comune e del comandante della Polizia municipale nessuna risposta. La cosa ci lascia veramente sconcertati". Il Comitato sollecita a prendere i dovuti provvedimenti e chiede un incontro per poter chiarire la situazione carte alla mano.