Nuovo Acquedotto a Mulazzo: Pronti a Rifare l'Impianto di Groppoli

Prosegue l’impegno del Consorzio 1 Toscana Nord per rinnovare la rete irrigua della Lunigiana. Ora sono previsti quattro interventi da 375mila euro ciascuno, di cui uno sull’impianto irriguo “Groppoli” nel Comune di Mulazzo. Una soddisfazione per il Consorzio che è riuscito a far entrare nella graduatoria Psr ben quattro progetti su sette in tutta la Toscana. L’obiettivo è sostituire le tubazioni vecchie e usurate. Tra i lavori previsti, anche il ripristino del calcestruzzo e l’impermeabilizzazione della vasca di accumulo della rete, oltre all’installazione di un sensore per la misura della torbidità. Il funzionamento di questi impianti è stagionale. Durante il periodo irriguo ciascuno di essi è organizzato con un calendario che stabilisce zone e orari di servizio di rilascio dell’acqua, calendario che potrà subire modifiche in base al meteo e alle portate idrauliche dei bacini interessati, il tutto per soddisfare le esigenze dell’utenza.

"La gestione di questi impianti, che abbiamo ereditato dall’Unione dei Comuni è problematica poiché caratterizzata da numerose rotture delle condotte – ha detto il presidente Ismaele Ridolfi – Gli interventi, che inizieranno dopo il concretizzarsi del finanziamento regionale dei fondi europei, hanno l’obiettivo di limitare le perdite, promuovendo la resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche".

"È una notizia che attendavamo da tempo – ha aggiunto il sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa –. Il contributo è il risultato dell’impegno dell’amministrazione comunale e del Consorzio. Sono lieto che il lavoro svolto abbia portato a un passo avanti significativo nel potenziamento dell’infrastruttura irrigua di Groppoli. Ora, mentre aspettiamo il completamento delle procedure, possiamo guardare con ottimismo all’inizio tempestivo dei lavori. Questo contribuirà a fornire alle attività agricole una fornitura di acqua costante".