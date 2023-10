Nuovi successi per le Maripose bel campionato individuale silver

Ancora successi per le Maripose nella ginnastica ritmica. Nella terza prova del campionato individuale silver per le categorie LD e LE, a Terranuova Bracciolini, dalle allieve alle senior in gara almeno una... Mariposa ha ottenuto un podio. Nel livello LD, nelle allieve 2ª fascia, Giulia Lenci vince nella sua categoria seguita nelle allieve 3ª fascia da Ginevra Vetere che conquista il 3° posto. Nelle Junior 1, Alice Gassani è 11ª mentre nelle J3 Bianca Formisano e Rebecca Ricci conquistano rispettivamente il secondo e terzo posto. Nella categoria Senior 2 posto per Arianna Casbarra. Nel Livello LE, il più alto livello del campionato silver, allieve 4, Chiara Carso chiude in quinta posizione. Il trio che parteciperà al prossimo campionato di Serie C formato da Nina Zoe Baldassini, Viola Nicolini e Elena Gatti, con coreografie nuove e molto articolate, conferma la forza della loro preparazione anche in questo campionato. Infatti nella categoria Junior 1 vince Baldassini seguita al quarto posto da Nicolini mentre Gatti è seconda nelle junior 3.