Nuovi prestigiosi riconoscimenti per Marina Pratici a Massa Carrara

Continuano i successi, nazionali e internazionali, per Marina Pratici. La scrittrice apuana, delegata alla cultura per il Comune di Aulla, sarà infatti premiata, con la giornalista della Rai, Daniela Tagliafico, dal Comune di Porto Venere, con la Regione Liguria, domenica prossima, nell’ambito del Concorso Internazionale ’Lord Byron Porto Venere Golfo dei poeti’, con il conferimento del Premio Porto Venere Cultura Arte e Spettacolo. Il 30 settembre, inoltre, a Toscolano Maderno (Brescia), riceverà il Premio alla Cultura 2023 dall’Union Mundial de Poetas por la Paz y por la Libertad. Un altro prestigioso riconoscimento, sempre per l’attività culturale svolta a livello mondiale, attende poi l’autrice a Roma, il 6 ottobre, nella Sala Verde del Quirinale: qui riceverà il Premio d’Eccellenza alla Cultura nell’ambito dell’evento concorsuale Città del Galateo-Antonio De Ferrariis, che vanta il patrocinio del Senato, della Camera e della Regione Lazio ed è insignito della medaglia del presidente della Repubblica.

La scrittrice aullese sarà inoltre ospite d’onore della settima edizione del celebre Picentia Short Film Festival, presentato presso la Sala Capitolare del Senato alla presenza del presidente e vice presidente del Festival, rispettivamente Luca Capacchione e Ivano Cavaliere, del direttore artistico Michele Cioffi, della sindaca Cecilia Francese e della giunta di Battipaglia (Salerno), città che ospiterà, dal 18 al 24 settembre, quello che è uno dei principali festival internazionali. Tanti i nomi noti attesi, fra questi Pietro De Silva, Pascal Persiano, Nicolò Noto, Annella Prisco e Vittorio Storaro.

Marina Pratici, nell’occasione dell’evento, patrocinato anche dal Giffoni Film Festival, terrà una ’master class’ sui diritti umani, un impegno per il quale la scrittrice ha ricevuto la medaglia del Senato, la distinzione di Ufficiale della Repubblica e la Laurea Honoris Causa in Scienze umane e letteratura. La conferenza della scrittrice si terrà sabato 23 settembre alla presenza degli studenti dei licei cittadini. Marina Pratici è docente, saggista e conferenziere. Ha tenuto seminari in sede universitaria in Italia e all’estero. Ha pubblicato ventidue libri, fra saggi e raccolte di poesie ed ha all’attivo più di trecento pubblicazioni critico letterarie. Dirige ben quattro collane editoriali per Helicon Edizioni.