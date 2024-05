Nuovi posteggi in viale Zaccagna. Servizio mensa, welfare e open day

Non solo produttività, ma anche un occhio al welfare aziendale e al benessere del lavoratore. Sono tante le iniziative, alcune già in piedi e altre da avviare, che Baker Hughes ha in mente per migliorare i servizi a disposizione dei propri dipendenti. Se alcuni progetti sono già stati avviati e riguardano principalmente l’ampliamento dello spazio dedicato agli uffici, praticamente raddoppiato, così come sono stati creati spogliatoi e aree verdi interne per migliorare lo spazio circostante, tanti altri progetti sono in piedi. Nelle intenzioni di Baker Hughes vi è la realizzazione di un servizio mensa rivolto ai dipendenti e la creazione di una nuova area parcheggi. "Siamo in fase avanzata di discussione per aumentare lo spazio dei parcheggi – ha spiegato l’ingegner Pietrangeli – e l’area dovrebbe riguardare qualche centinaio di parcheggi in più lungo viale Zaccagna e serve soprattutto per un discorso di decongestione del traffico stradale. Bisognerà confrontarsi anche in base al discorso waterfront e parlare con l’Autorità portuale". Tra le iniziative future presentate in commissione, anche l’idea di organizzare ciclicamente degli open day rivolti alla cittadinanza per far conoscere da vicino la realtà Baker Hughes a chiunque abbia la voglia, o la semplice curiosità, di approfondire come lavori l’azienda.