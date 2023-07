Nuovi interventi sulla frana a Casa Manò a Podenzana: Lotta al dissesto idrogeologico

Lotta al dissesto idrogeologico, se il territorio è fragile, meglio intervenire con progetti mirati. Siamo a Podenzana, dopo la conclusione delle opere di ripristino di quattro importanti movimenti franosi, il consolidamento del versante, la regimazione delle acque meteoriche e il ripristino di un lungo tratto di viabilità Comunale in località Taria, concluse nei giorni scorsi, sono iniziate le nuove lavorazioni previste nell’ulteriore progetto di completamento chiamato ‘Consolidamento frana in località Casa Manò’, con importanti opere di difesa spondale. "Le opere di completamento - spiega nel dettaglio il sindaco Marco Pinelli (nella foto) – consistono nella realizzazione della difesa spondale, con sistemazione del tratto di versante posto in adiacenza all’alveo in destra idraulica, mediante gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione, riempiti di pietrame e in parte mediante la realizzazione di terrapieno rinforzato con paramento inclinato, così come realizzato in sinistra idraulica in precedente intervento. Sarà inoltre realizzato un terrapieno rinforzato e le acque di ruscellamento di versante verranno convogliate in alveo. Si tratta di una ulteriore opera che consentirà di risolvere la più importante emergenza idraulica presente sul nostro territorio, ripristinando i tratti più dissestati della strada di Taria, in direzione e in prossimità della località Fogana. L’importo totale del progetto ammonta a 397.000 euro, è finanziato dalla Regione Toscana con risorse a valere sul documento operativo per il dissesto idrogeologico".