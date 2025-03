Nuovi impianti di irrigazione e piano asfaltature

La proficua collaborazione tra amministrazione, nella figura dell’assessore Sandro Vannini e il Consorzio di bonifica, ha portato alcuni benefici sul territorio. In particolare si sono da poco conclusi i lavori per l’ampliamento dell’impianto irriguo, che andrà a servire una nuova area del territorio comunale, in via delle Piscine.

In tutto si collegheranno all’impianto più di dieci utenze. Non solo, grazie ai lavori, il Consorzio ha provveduto anche ad asfaltare una parte di via delle Piscine, via delle Querce e via dei Ciliegi. L’irrigazione collettiva consortile rappresenta un sistema in grado di garantire la gestione di una risorsa preziosa come l’acqua in modo equo, sostenibile ed efficiente.

Tra l’altro sono a carico dell’ente la manutenzione e l’aggiornamento delle infrastrutture, il monitoraggio sull’uso dell’acqua e sulla sua qualità, la promozione di un utilizzo razionale ed appropriato della risorsa idrica. E a proposito di lavori pubblici, continua il lavoro di sostituzione e miglioramento della rete di illuminazione pubblica in zona Via Provinciale, nella frazione di Mocrone. I lavori sono finanziati da fondi PNRR su progetti presentati dell’amministrazione comunale.