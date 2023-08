Nuovi alloggi Erp in stand by Stop al piano per via Galvani Ok alla Ciclovia Tirrenica

Non passa, per ora, il Piano di recupero dell’immobile di via Galvani che dovrebbe cambiare destinazione d’uso da artigianale a residenziale. Lo stesso che peraltro era stato individuato nell’ambito di un bando regionale come edificio da comprare a patrimonio pubblico per essere destinato ad alloggi Erp. Le contestazioni dell’opposizione hanno fatto breccia nel muro dell’amministrazione e degli uffici tecnici, in particolare per quanto riguarda il Piano di classificazione acustica, e alla fine l’atto in discussione martedì sera in consiglio è stato prima rinviato a fine seduta poi sospeso in attesa di approfondimenti e rimandato a data da destinarsi. Come ammesso dai tecnici nel finale, i problemi sollevati dalla consigliera del Polo Progressista, Daniela Bennati, sulla classificazione acustica e le norme collegate richiedono un maggiore approfondimento da parte degli uffici. Un atto che era stato già contestato nei giorni scorsi e che è arrivato alla seduta di martedì con l’opposizione pronta a dare battaglia.

Bennati, in particolare, ha ripercorso tutta la storia urbanistica dell’edificio a partire dal 2015, delle contestazioni rilevate e gli abusi riscontrati. Il cambio di destinazione d’uso in teoria, ha ricordato Bennati, era previsto dal Regolamento urbanistico ma non attuabile, sostiene, a causa del Piano di classificazione acustica per il quale non fu votato dalla maggioranza di allora un emendamento riguardante proprio quei terreni. Bennati ha poi evidenziato i passaggi del bando regionale, compresa una clausola dello stesso che prevede come "il prezzo massimo d’acquisto nel ‘caso di fabbricati interessati da procedure fallimentari’ ‘non può essere superiore alla base d’asta prevista o eventualmente a quella dell’ultima asta andata deserta’. Su questo sindaco è necessario fare chiarezza". Chiarezza che forse arriverà quando l’atto sarà riportato in consiglio.

Passano invece senza intoppi tutte le altre pratiche all’ordine del giorno. La variante semplificata al Regolamento urbanistico per le casette dei pescatori davanti all’ex Colonia Ugo Pisa (24 favorevoli, 5 contrari e 3 astenuti), quasi un plebiscito per il Piano attuativo di iniziativa privata per i nuovi campi da tennis e padel a Poveromo, con club house e molti altri servizi accessori che passa con 32 voti favorevoli (d’altronde l’ipotesi anche senza piano attuativo era già prevista nel Regolamento urbanistico adottato dall’amministrazione Volpi) e sì anche al riconoscimento di interesse pubblico del progetto della Ciclovia Tirrenica, elaborato dalla Provincia con richiesta di modifica e inserimento di alcune previsioni del Paav bocciato, con 21 voti favorevoli, 6 contrari e 6 astenuti.