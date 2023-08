Nuove telecamere e lavori al parco "Più sicurezza, stop al degrado"

Lavori in corso, in questi giorni, ad Aulla. Dopo 70 anni i giardini Don Guidoni cambieranno volto e saranno completamente riqualificati, adatti a ospitare bambini e anziani, come centro di aggregazione anche a favore del vicino centro storico. Focus anche sulla videosorveglianza dopo alcuni vandalismi. Per sistemare la pavimentazione dei giardini, ormai vecchia e degradata, sarà utilizzato un materiale particolare di color grigio e ocra, molto simile al colore della fortezza della Brunella. Nel giro di un mese ci sarà un parco completamente nuovo, che comprende giochi per i più piccoli. "I giardini risalgono agli anni ’50 - spiega il sindaco, Roberto Valettini - sono stati rappezzati più volte, con tratti di asfalto brutti che rendevano gli spazi degradati e inadeguati. Adesso saranno alzati i cordoli e sarà realizzata una nuova pavimentazione che avrà un bel disegno e piacerà anche ai cittadini. Il progetto è stato curato dai tecnici degli uffici comunali, che ringrazio L’investimento è comunale, deriva dalla rinegoziazione dei mutui. E’ un intervento utile per tutti i cittadini che amano stare all’aperto ma anche per il centro storico, che potrà beneficiare dell’intervento. Saranno sistemate anche le aiuole con impianto di irrigazione, tutto lo spazio sarà rigenerato".

Lavori in corso anche nella sede del liceo classico e della biblioteca, dove è stato aperto il cantiere per la messa in sicurezza del tetto. Niente paura, all’inizio dell’anno scolastico gli studenti potranno tranquillamente frequentare le lezioni: il cantiere sarà ben delimitato e sicuro. "L’investimento arriva dalla provincia - aggiunge il sindaco - sarà molto utile per l’intera struttura. Abbiamo inoltre partecipato a un bando di Fondazione Cassa di risparmio della Spezia per acquistare un sistema audiovisivo da sistemare in Sala delle Muse. Altri lavori in variazione di bilancio sono relativi al rifacimento del tetto della caserma dei vigili del fuoco di proprietà comunale. Sarà più sicura e confortevole". Purtroppo i vandali si sono fatti vedere proprio davanti al liceo, spaccando il vetro della pensilina per l’attesa del bus. "Un episodio di inciviltà - aggiunge Valettini - qualcuno ha distrutto il vetro e la pensilina è stata delimitata. Per fortuna in quella zona c’è una telecamera, cercheremo di risalire, se possibile, al colpevole. Abbiamo inoltre vinto un bando per acquistare altre 12 telecamere di videosorveglianza da sistemare sul territorio comunale, nei punti più sensibili e alla Ragnaia, dove spesso si verifica il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti".

Monica Leoncini