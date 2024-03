Nuove speranze per Sanac: "Beltrame ha visitato il sito. Dimostra di fare sul serio"

Nel giro di due settimane la situazione di Sanac si è ribaltata e nei prossimi giorni si attendono notizie ancora più importanti all’interno della filiera dell’acciaio legata allo stabilimento ex Ilva di Taranto. Lo conferma anche il fatto che i nuovi commissari nominati dal Governo per Acciaierie d’Italia e Sanac siano gli stessi, facendo intendere un nuovo cammino fianco a fianco delle due realtà. Ed è su questo fronte unito con il metalmeccanico che martedì il segretario della Uiltec Toscana Nord, Massimo Graziani, ha incontrato il segretario nazionale Uilm, Rocco Palombella, alla presenza del segretario Uil area nord Toscana, Franco Borghini, e della Rsu Sanac, Paolo Faggioni.

"Il segretario Palombella ha confermato che la battaglia della Sanac per il sindacato è la stessa dell’ex Ilva di Taranto, un lavoro che dobbiamo fare gomito a gomito fra confederale Uil e le sigle Uilm e Uiltec perché Acciaierie d’Italia e Sanac sono destini che s’incrociano, uniti in quello che deve essere il futuro della filiera italiana dell’acciaio". E il segretario generale della Uilm ha confermato che rispetto a due settimane fa ora le prospettive sono del tutto diverse: "Circa 15 giorni fa nessuno avrebbe avuto grandi speranze se non l’attesa dell’evoluzione di una gara di vendita tutta da valutare. Ora, però, gli sviluppi sono positivi – prosegue Graziani -. Il commissariamento di Acciaierie d’Italia da parte del Governo apre spiragli prima impossibili e Palombella è certo che a breve avremo notizie ancora più importanti e forse rassicuranti. Dobbiamo attendere il nuovo piano industriale per l’ex Ilva e il rilancio produttivo del sito che, nelle intenzioni del Governo, dovrebbe mettere al centro la filiera italiana il che significa rimettere in corsa Sanac per gli ordini. Di certo si è messa la parola fine all’esperienza di Arcelor Mittal che ha portato ai minimi termini lo stabilimento di Taranto. In questo quadro, la proposta di acquisizione da parte del gruppo Beltrame potrebbe arrivare nel momento giusto e al posto giusto, se avranno la voglia e la capacità di sfruttare la congiuntura. Dovremmo aggiornarci fra un paio di settimane".

"I nuovi commissari dell’ex Ilva sono, contestualmente, anche di Sanac – sottolinea il deputato Alessandro Amorese -, elemento che rappresenta un fattore di novità importante, una ventata di aria fresca rispetto al pregresso e foriero di speranza per il futuro dell’azienda. Altrettanto positivo l’interesse del Gruppo Beltrame che in queste ore ha visitato il sito, dimostrando serietà e concretezza. Passaggi che lasciano intravedere una tenuta di Sanac in termini di proiezione industriale, ma che traducono questa visione in mantenimento dell’occupazione e di un suo potenziale incremento, in un’ottica di arricchimento e potenziamento del sito produttivo massese in un futuro che, speriamo, sia davvero vicino".