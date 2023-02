Nuove rotte grazie alle “Carte di viaggio“

AULLA

“Carte di viaggio - Tre libri per attraversare il mondo” è il titolo della rassegna. Tre appuntamenti, tre libri che si ripromettono di accompagnare gli ascoltatori in giro per il momento rimanendo nella suggestiva Sale delle Muse di Palazzo Centurione ad Aulla dove si svolgeranno gli incontri organizzati dal circolo Arci Agogo, insieme al Comune di Aulla, con il primo appuntamento fissati per sabato alle 16,30.

Il circolo Arci Agogo ha contribuito a rivitalizzare Aulla, dal punto di vista sociale e culturale, dopo l’alluvione del 25 ottobre 2011 che soffocò nel fango anche gli spazi di aggregazione. Da allora, infatti, ospita progetti di accoglienza, corsi di lingue e una scuola di musica nei locali della ex stazione ferroviaria in piazza Roma. Ora la rassegna “Carte di viaggio - Tre libri per attraversare il mondo”, nasce dall’incontro tra il percorso che il circolo Arci Agogo ha sviluppato negli anni a partire dal gruppo di lettura mensile e la sensibilità dell’amministrazione comunale per la promozione del territorio anche attraverso la lettura.

La rassegna, sostenuta dal sindaco Roberto Valettini e dalla delegata comunale alla cultura Maria Grazia Tortoriello, si articola in tre appuntamenti e vuole essere un’occasione di socializzazione e condivisione, oltre che di crescita culturale. La manifestazione ruota attorno al tema del viaggio, inteso come avventura, esplorazione e necessità, conoscenza di paesi, persone e culture diverse. Il ciclo di incontri, gratuiti, inizierà sabato alle 16,30, nella suggestiva Sale delle a Palazzo Centurione, dal libro “Chiamatemi Marconi - Storie di mare” di Athos Bigongiali e Oreste Verrini. I due autori raccontano le vicende del marinaio Renzo, chiamato il Marconi, partito dai monti della Garfagnana e impegnato in incredibili avventure in un’epoca, tra gli anni ’60 e ’90, così lontana dal nostro odierno sentire, da definirla quasi “mitica”. Singapore, Patagonia, India, Canada, Amazzonia e Mar dei Caraibi diventano lo sfondo di inseguimenti, imboscate, tempeste e naufragi. Non mancheranno le storie di fantasmi, le apparizioni di fate morgane e di invisibili indios, e le risse tutti contro tutti.

L’appuntamento successivo sabato 18 marzo, sempre alle 16,30 nella Sala delle Muse, con il libro “La nave dei folli - Un diario di bordo” di Marco Steiner. E’ il resoconto del viaggio, apparentemente impossibile, di Indio, un marinaio di origini sudamericane internato nel manicomio di San Servolo, un’isola della laguna di Venezia. In una notte illuminata da una strana doppia luna, a un gruppo di internati viene offerta un’insperata opportunità di fuga: un oscuro veliero accosta silenziosamente all’isola senza nessuno a bordo.

“Carte di viaggio” si concluderà giovedì 20 aprile alle 21, con il libro “La doppia presenza” di Marco Rovelli. E’ la storia di Sara, una diciottenne nata e cresciuta a Rozzano, nell’hinterland milanese. I suoi genitori sono venuti dal Bangladesh, ma di quel luogo lei sa ben poco. Eppure non è totalmente italiana: gli altri non l’hanno mai fatta sentire tale e adesso sta prendendo coscienza piena di questa sua doppia natura. Una doppia assenza o, forse, una doppia presenza.