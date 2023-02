"Nuove regole per la telefonia mobile"

Allarme antenne sul territorio. A lanciarlo è Leonardo Buselli coordinatore di Italia Viva, che chiede un piano di regolamentazione. "È urgente un piano della antenne – scrive Buselli – negli ultimi mesi infatti si sono triplicate le Scie presentate dalle società di telefonia mobile per ampliare le strutture esistenti. Le ultime della Viking che interverrà sulle antenne di Santa Lucia e Campocecina. La sindaca Arrighi nelle linee programmatiche aveva scritto che avrebbe adottato un piano della telefonia mobile, dimostrando una scarsa conoscenza del Comune dal momento che il piano esiste dal 2009. Occorre che venga adeguato per un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti. Un piano che come scopo dovrebbe avere la verifica dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.

Oltre a fissare come obiettivo la salvaguardia degli aspetti paesaggistici di alcuni ambiti particolari del territorio, il piano dovrebbe limitare nuove infrastrutture e potenziare quelle esistenti. Inoltre è indispensabile favorire lo sviluppo della rete nelle zone con scarso segnale, come in alcuni nostri paesi. Nella convinzione che alla città si debba innanzitutto sincerità e trasparenza, sembra davvero incomprensibile il comportamento di Moreno Lorenzini che nell’ era del 5G non ha ancora avuto tempo di convocare una commissione ad hoc, omettendo anche di dire ai cittadini che questi impianti non vengono introdotti in occasione di questo aggiornamento del piano, ma con una versione dello strumento precedente che per la tutela della salute andrebbe subito rivisto".