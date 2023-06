Nuove criticità e solitudini "Qui la chiave è l’ascolto"

"La povertà oggi non riguarda più soltanto la mancanza del pane e altri bisogni essenziali ma abbraccia anche beni essenziali come il riscaldamento, una corretta alimentazione, i trasporti e l’istruzione. La chiesa affronta questa situazione mettendo al centro l’ascolto, come ci ha detto Papa Francesco, ma soprattutto la relazione con la persona attraverso le Caritas parrocchiali e i centri d’ascolto. Dobbiamo fare in modo che la voce dei poveri giunga alle istituzioni". Il vescovo Mario Vaccari ha spiegato che la situazione nella nostra provincia "è piuttosto in linea con quella fotografata dalle statistiche in ambito toscano. I bisogni in evidenza in particolare "riguardano la mancanza di beni di prima necessità, inoltre c’è una sempre crescente richiesta di istruzione – ha spiegato – Ci sono differenze tra le criticità rilevate lungo la costa e in montagna, inoltre bisogna mettere al centro i giovani e le loro condizioni lavorative, che spesso non sono qualitativamente elevate. Pure il trend dell’accoglienza degli ucraini in fuga è in linea: pensiamo che in strutture come il rifugio della Martana ci sono persone costrette a nascondersi dalla guerra".

"Per quanto riguarda le differenze tra la costa e la montagna – ha precisato Almo Puntoni, direttore della Caritas – in Lunigiana le problematiche riguardano il fatto che la popolazione è molto anziana, che ci sono persone sole e che vi è uno spopolamento dovuto alla riduzione dei servizi e l’accorpamento delle scuole. Mentre lungo il litorale si avvertono povertà ’nuove’, in particolare legate all’immigrazione e al movimento dei profughi ucraini. Stiamo costruendo una rete sul territorio, potenziando il parco volontari per avere in loco persone su cui poter fare riferimento. Funziona bene il centro di Massa, ne stiamo aprendo uno a Carrara e presto ce ne sarà uno ad Aulla, dove volontari fanno da trait-d’union tra la realtà parrocchiale e quella diocesana".