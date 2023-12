Nuova vita per il pronto soccorso. Verrà sfruttato per i servizi sanitari

Nei locali dell’ex pronto soccorso del Monoblocco verranno allestiti 600 metri quadrati da destinare all’attività sanitaria. A comunicarlo è l’azienda sanitaria durante una cabina di regia con enti e sindacati per fare il punto sugli interventi previsti. Si è riunito ieri il tavolo di concentrazione alla presenza di Cgil, Cisl e Uil per analizzare la tabella di marcia inerente ai punti del piano di riorganizzazione dell’azienda sanitaria Toscana nord ovest e sull’impiego delle risorse disponibili sul territorio provinciale.

Presenti anche la sindaca di Carrara, Serena Arrighi, il sindaco di Massa Francesco Persiani e il presidente della provincia e sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti. Un confronto, con cadenza periodica, per monitorare gli impegni assunti il 31 agosto scorso, in occasione di quella che è stata la visita dell’assessore al diritto alla salute e alla sanità regionale, Simone Bezzi, con la visita al monoblocco e in altre sedi territoriali. Durante il tavolo l’Asl ha confermato che sta attuando tutte le azioni necessarie con l’obiettivo di mantenere tutti i livelli di servizi presenti nella struttura di via Bassa Tambura a Massa. Sul fronte di Carrara saranno proprio gli ulteriori spazi disponibili a "consentire di alleggerire il carico delle attività sia all’interno del Monoblocco che nei moduli prefabbricati permettendo una gestione più ordinata e funzionale" scrive l’azienda.

"Il direttore degli ospedali Giuliano Biselli ha confermato, anche nella riunione odierna, che verranno mantenute a Carrara tutte le attività attualmente presenti -prosegue l’Asl -. E’ stato inoltre ribadito che fino a quando non saranno completati i lavori nelle nuove strutture i vari servizi continueranno ad essere regolarmente garantiti nelle attuali sedi di erogazione. Questo percorso all’insegna della condivisione e della trasparenza proseguirà regolarmente. L’obiettivo della cabina di regia - che tornerà a riunirsi il prossimo 10 gennaio - è infatti quello di lavorare in sinergia, per il bene della comunità, svolgendo un ruolo di monitoraggio e di controllo sugli interventi in atto per continuare a garantire l’assistenza sanitaria nel territorio di Massa Carrara"