Nuova vita nell’area ex Resine. Lucchetti Marmi e Graniti investe. Un capannone per il lapideo

Un altro lotto dell’area ex Farmoplant potrebbe tornare a breve a nuova vita industriale e artigianale, oltre le fatiche dei vincoli ex Sin e a distanza di decenni dalla fine dell’industria chimica. Si tratta di un lotto nel comparto ex Resine, all’interno del perimetro della Zona industriale apuana, di proprietà di Bruno Lucchetti Marmi e Graniti Srl, di cui è presidente Erich Lucchetti: la società ha presentato al Comune di Massa una variante al Regolamento urbanistico per poter sfruttare tutte le potenzialità edificatorie del lotto ancora libero e poter così ampliare il fronte operativo aziendale già attivo nella stessa area. Perché una variante al Ru? Il punto è che le norme tecniche di attuazione per quella zona stabiliscono come dimensione minima dei lotti edificabili industriali o artigianali 5mila metri quadrati. L’area in questione ha invece 4mila metri quadrati, meno di quanti ne servirebbero per la nuova edificazione all’interno dell’area produttiva.

D’altronde quello stesso lotto era stato individuato a suo tempo, durante la parcellizzazione e lottizzazione dell’area ex Farmoplant, proprio con quelle dimensioni, ben prima che il Ru fosse approvato. La potenzialità edificatoria prevede una copertura massima fino al 50% della superficie inserendo nel Ru un nuovo ambito che ha lo scopo di permettere la costruzione di un fabbricato a uso produttivo, destinato alla lavorazione di materiali lapidei, in linea con le attività attualmente in essere. Superficie massima edificabile pari a 2000 metri quadrati, con altezza dell’edificio di 10,5 metri.

Ovviamente sono sempre previste le misure compensative come da strumenti di pianificazione, come aree verdi da realizzarsi lungo il perimetro del lotto che dvono prevedere filari di siepi e alberi di medio o alto fusto con funzione di schermature vegetali della larghezza minima di 1.5 metri, una quota di parcheggi che insieme alle aree verdi non deve essere inferiore al 20% della superficie del lotto. Gli standard pubblici connessi all’intervento sono proporzionali alla superficie realizzata e potranno essere monetizzabili da parte della società e organizzati, secondo il progetto di valorizzazione di via Dorsale.

Un progetto di investimento che ben si inserisce nei lavori tanto attesi di completamento delle opere di urbanizzazione dei comparti ex Resine ed ex Azoto da parte del Consorzio Zia, per circa mezzo milione di euro, che dovevano essere realizzati oltre 20 anni fa ma non sono mai stati completati. Sistemazione degli asfalti, nuova illuminazione pubblica con luci led, marciapiede e telecamere di sorveglianza.

