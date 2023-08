Nuova vita del sound psichedelico I Lunokhod e la voglia di evadere

di Francesco Marinello

Sebbene soffocata da una provincia poco attenta agli stimoli artistici dei giovani musicisti, la band massese Lunokhod si sta distinguendo nel nostro territorio con il loro sound psichedelicopost rock, confermandosi uno dei gruppi più promettenti nel panorama locale e non solo. Nella loro musica si percepisce la voglia di evadere dalla piattezza della provincia per confrontarsi con realtà artistiche più vive, produttive e stimolanti sia a livello nazionale sia all’estero.

E le prime soddisfazioni e opportunità non stanno tardando ad arrivare. Su tutte la collaborazione con il giovane cineasta massese Giacomo Tazzini per il quale la band ha firmato la colonna sonora del cortometraggio “Nail polish“ che sta riscuotendo un ottimo successo di critica in vari festival internazionali. Presentato ad Asti, Padova e Cipro, il corto, che riflette sul tema dell’omosessualità, si è aggiudicato il primo premio nella prestigiosa rassegna di San Francisco “Another hole in the head“ e da pochi giorni è visibile gratuitamente online sulla piattaforma FormeWebTV promossa e finanziata dall’Unione europea. L’omonima musica è invece disponibile su tutte le piattaforme digitali, una sperimentazione noise e dark jazz che strizza l’occhio alle musiche composte da Angelo Badalamenti per le opere visuali di David Lynch.

Uno sguardo dunque rivolto al grande cinema per Gioele Barsotti, Gianluca Biasci, Walter Massa e Lorenzo Bonuccelli, giovani musicisti appassionati di musica strumentale, spazio e Guerra Fredda che prendono il proprio nome dai primi rover lanciati dall’Unione Sovietica durante la corsa allo spazio. Un progetto nato nel 2016 che, dopo le prime esperienze live e in studio e il blackout generale dovuto alla pandemia, è oggi pronto per fare il meritato salto di qualità verso lidi più fiorenti, condividendo un discorso artistico tra musica e arti visive. Il punto di partenza di questa ricerca si misura in "Paper tigerAtomic teeth", primo disco della band uscito lo scorso anno e interamente autoprodotto con l’aiuto di Daniele Onori in fase di mix e mastering, un concept album che, a partire dal titolo, presenta un marcato interesse formale, stilistico e sonoro verso il conflitto Usa - Urss degli anni 60 e 70. Vari i riferimenti storici riconoscibili grazie a sample vocali di Kennedy, Truman, Gagarin e Oppenheimer, impastati ad un sound atmosferico e spaziale, a tratti tribale, formato da chitarre, percussioni e sintetizzatori.

La musica dei Lunokhod ha quindi assunto anche una valenza politica, enfatizzata da una narrazione sonora che, per quanto riguarda il disco, culmina con lo scoppio della bomba atomica per poi ritornare alla ciclicità iniziale come se la guerra non fosse mai terminata. Il focus dell’album oscilla così tra spazio e terra, chiudendo con una registrazione di cinguettii e pianoforte che allude ad un messaggio di speranza.

"L’idea era quella di dare importanza a quel preciso momento, mentre registravamo il disco - ha spiegato la band -, come fosse una finestra sul presente in dialogo con l’esperienza del passato". In una provincia carente di una comune missione artistica ad ampio raggio e dove i locali per suonare live diminuiscono sempre più, i Lunokhod guardano oltre: ne parlano le migliori riviste musicali italiane e sono entrati in circuiti radio esteri. Chissà se in futuro la loro musica non possa arrivare fin sulla luna.