Nuova viabilità e divieti di sosta nei pressi dei cimiteri comunali

In occasione della commemorazione dei defunti cambia la viabilità. Al cimitero di Turigliano da ieri e fino a giovedì 2 novembre dalle 8 alle 18 è istituito un divieto di sosta per tutti i veicoli in viale XX Settembre lato levante (Massa), per 100 metri a monte dell’intersezione con via Fiorino, è un divieto di sosta in viale XX Settembre lato ponente (Sarzana), tratto compreso tra l’accesso alla stazione di rifornimento carburanti e l’Aurelia. Vietato il transito per tutti i veicoli nel tratto stradale che dal viale XX Settembre conduce all’accesso al cimitero comunale. Cimitero di Marcognano dalle 8 alle 18 fino al 2 novembre è istituito un senso unico di marcia per tutti i veicoli con direzione monti– mare in via Marcognano, tratto compreso tra via Torano-Piastra ed il civico.

Tutti i veicoli diretti a Torano e al cimitero di Marcognano transiteranno lungo il percorso alternativo che comprende via Conti, via Colonnata, via Torano. Divieto di sosta nel lato sinistro a scendere di via Marcognano e nel lato destro a scendere di Via Marcognano nei pressi del cimitero.