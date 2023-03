Nuova statua a Tassonarla

Nuovo appuntamento con TassonArt oggi alle 11 a Tassonarla. Sarà presentata la scultura in bronzo realizzata dallo scultore fiorentino Paolo Staccioli, dal titolo “Cavallo con Cavaliere“ collocata fra le case in sasso dell’antico borgo.L’evento è organizzato dal Comitato Insieme per Tassonarla, presieduto da Diego Bandinelli con la collaborazione della Pro Loco di Tresana e il patrocinio del Comune.A fine luglio tornerà la rassegna, giunta alla seconda edizione, che ha portato centinaia di visitatori a Tassonarla. Il Comune ringrazia il Comitato Insieme per Tassonarla per l’impegno profuso per il successo della manifestazione.