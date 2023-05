Nuova pianta a Borgo del Ponte Sos per il degrado sul lungomare

Deturpazione del lungomare: Italia Nostra scrive al commissario prefettizio Maria Rosa Trio. "Anche a nome di numerosi cittadini le inviamo questa richiesta. Nel viale litoraneo all’altezza del canale del Magliano, in una proprietà privata, da almeno due anni si notano alcuni cartelloni pubblicitari e altro materiale abbattuto dal vento e mai raddrizzati o rimossi; si nota pure una vecchia auto abbandonata. Essendo in zona turistica e paesaggisticamente protetta anche dalla Soprintendenza, questo spettacolo non risulta proprio bello anzi dimostra ancor di più la trascuratezza e il menefreghismo dei privati ma anche e soprattutto delle istituzioni che dovrebbero far rispettare le leggi e le norme di tutela dell’ambiente e del decoro pubblico".

Intanto Italia Nostra, con l’associazione Borgo del Ponte-Santa Lucia-Capaccola, ha messo a dimora una pianta di ontano nell’aiuola in fondo alla scalinata presso il ponte di ferro a Borgo del Ponte. Da diversi mesi la pianta precedente era seccata dando una brutta immagine ai pellegrini che quasi giornalmente percorrono questo tratto di Via Francigena. Il luogo è anche l’ingresso lato nord alla città di Massa e l’interesse delle due associazioni è che si presenti il più possibile accogliente. Un ringraziamento va all’associazione Assiolo per il contributo circa il trasporto e la messa in opera della pianta.