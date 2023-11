Nuova palestra per i bambini della primaria di Terrarossa

I bambini delle classi quarta e quinta della primaria di Terrarossa avranno una palestra per l’attività fisica nel Comune limitrofo di Tresana. Quando è stata costruita la nuova scuola, nel finanziamento non era prevista la realizzazione della palestra, quindi i bambini tutti questi anni hanno svolto attività nei corridoi dell’istituto. Dopo l’emergenza da pandemia, appena avuta l’occasione il sindaco e l’amministrazione hanno pensato di chiedere alla dirigente se ci fosse la possibilità di spostare i ragazzi nelle palestre di Licciana o Tresana, considerato che le scuole di Licciana Nardi, Tresana e Comano fanno parte di un unico comprensivo, l’Istituto Igino Cocchi. Parere favorevole della dirigente scolastica e dei rappresentanti dei genitori, che l’amministrazione ha incontrato insieme ad altre famiglie. Gli stessi ragazzi hanno manifestato entusiasmo per la novità di poter fare ginnastica in un luogo adeguato. Da martedì lo potranno fare. "Ci chiediamo come mai sia venuta fuori una polemica - spiega l’amministrazione - visto che le famiglie erano concordi sullo spostamento a Barbarasco, non hanno espresso disagi come sostiene la minoranza, che continua a trovare pretesti per attaccarci, ogni volta facendo un buco nell’acqua. Fa sorridere poi la richiesta dei calcoli delle spese. Chiedono se non sarebbe meglio mandarli a Licciana. A quanto pare, da oggi, Barbarasco è più lontano da Terrarossa, rispetto a Licciana. Noi siamo contenti della soluzione e auguriamo un buon anno scolastico".