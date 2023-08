Nuova linea per l’acquedotto Servirà Arpiola e Groppoli Cantieri al via per 3 milioni

L’acqua potabile non scarseggerà più a Mulazzo. La carenza di piogge durante il passato inverno e la scorsa primavera hanno creato le condizioni per una minor portata di fiumi e torrenti e uno scarso riempimento delle falde. Il caldo record di questo periodo ha acuito il problema, con un maggior utilizzo di acqua potabile. Con il nuovo progetto che il Comune e il gestore idrico Gaia hanno varato grazie ai fondi del Pnrr sarà creata una nuova rete che utilizzando un pozzo realizzato un paio di anni fa nella zona di Groppoli, porterà acqua ai serbatoi di Arpiola e Cravilla-Groppoli.

"Un intervento cruciale del valore di circa 3.500.000 euro - spiega il sindaco, Claudio Novoa - sarà portato avanti da quattro imprese (in altrettanti cantieri). Le prime tre consegne avverranno il 7 settembre e la quarta il 23. Prevediamo di completare l’intero progetto entro aprile 2024 con la messa in funzione l’anno prossimo. Questa strategica iniziativa ci permetterà di superare molte delle difficoltà che il nostro Comune ha affrontato. Nei giorni scorsi si è svolta una riunione con i tecnici di Gaia per discutere l’avvio dei lavori". C’è in corso una crisi idropotabile che interessa nei mesi estivi il Comune di Mulazzo, dovuta principalmente ai danni patiti dalle sorgenti con l’evento alluvionale del 2011. Ora saranno risolti i problemi di approvvigionamento. Già nei giorni scorsi è scattata l’allerta rossa dei tecnici di Gaia sui livelli di produzione minima che arrivano ai serbatoi. E quindi il gestore idrico è costretto a immettere acqua nell’acquedotto comunale con le autobotti. "In futuro non accadrà più - prosegue il sindaco - Tra l’altro la produzione del pozzo è in grado di soddisfare almeno 2.500 abitanti. Ci sarà una portata più alta rispetto alla richiesta. Mulazzo ha una grande affluenza turistica con un incremento anche delle necessità idriche". Il sindaco ha concordato con il gestore le modalità delle opere in modo tale da evitare disagi ai cittadini. "Quando ci sono questi cantieri serve interrompere anche la viabilità - aggiunge Novoa - e abbiamo valutato le diverse alternative di percorrenza nel territorio comunale. Saranno rifatte anche la fognature della zona di Arpiola, altra opera attesa, che sarà realizzato nell’ambito di questo investimento".

Natalino Benacci