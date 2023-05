"Nuova Isola bloccata Dove buttiamo i rifiuti?"

Quello di ieri doveva essere l’ultimo giorno dei cassonetti e l’avvio dell’isola ecologica di via Ascoli a Marina di Massa, ma qualcosa è andato storto, a quanto pare, perché sono tante le proteste per il servizio sui social e non solo. "Da stamattina l’Asmiu, come da avviso, ha ritirato tutti i cassonetti dal parcheggio pubblico di via Ascoli a Marina di Massa, senza però contestualmente aprire la nuova, limitrofa isola ecologica, iniziata da oltre un anno e mai fatta funzionare neppure per prova – sottolinea un lettore -. E’ risultato finora impossibile collegarsi, neppure col numero verde, ad Asmiu per sapere in quale modalità i residenti della zona, che come me hanno già provveduto a ritirare la tessera personale da utilizzare per il conferimento della raccolta differenziata, possono smaltire i rifiuti giornalieri da oggi in poi. Si profila una situazione veramente buffa, per la quale neppure i netturbini interpellati sul posto sono stati in grado di chiarire. E’ possibile che la commissario prefettizia ignori di un così palese disservizio comunale?". Anche Nicola Cavazzuti, di Unione Popolare, fa emergere un altro problema del servizio. "I commercianti però non hanno le tessere e non hanno neppure i bidoncini per la raccolta porta a porta, non hanno i sacchetti, non hanno un minimo di istruzioni su come gestire la raccolta dei rifiuti. Immaginiamo questa sera ristoranti, pizzerie, bar costretti ad una migrazione di rifiuti in giro per la città a cercare i pochi bidoni stradali rimasti. Ancora una volta diavoli allo sbaraglio".