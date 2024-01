Nuova industria al servizio di Baker Hughes

Un nuovo complesso industriale in Toscana per la Baker Hughes, una ’cittadella logistica’ a Crespina Lorenzana, nel pisano, e raccoglierà i materiali in arrivo dai propri stabilimenti italiani ed esteri, nonché dai fornitori. Il protocollo d’intesa con la Regione prevede che il sito sia costruito da Techbau per conto del Consorzio G4, che fornirà servizi logistici a Baker Hughes nei prossimi anni. La Regione, evidenzia il presidente Giani, ha chiesto "l’inserimento di una clausola sociale nella gara di appalto a tutela della continuità occupazionale, sancita poi tramite intese sindacali, e ci attendiamo un ulteriore indotto locale. Il protocollo conferma la centralità della Toscana nelle strategie di Baker Hughes, come dimostreranno ulteriori sviluppi industriali su Massa Carrara e Firenze".