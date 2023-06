Nuova gestione per lo storico Bar Animosi

Riapre lunedì il bar Animosi Cafè di piazza Dè Andrè con una nuova gestione. Il locale da sempre punto di riferimento per molti carraresi e spettatori del teatro Animosi riapre al pubblico con una nuova veste: aperitivi e dopo cena sulle note della musica dal vivo, ma quella soft di sottofondo. A riaprire le porte dello storico bar sono Chiara Salutini e Alessandro Palagi (nella foto) del bar Samba di Marina di Carrara, che hanno deciso di scommettere sulla città. Un bar quello dell’Animosi che è da sempre il cuore pulsante della città, e che in passato ha visto le esibizioni di numerosi cantanti e band locali, tra cui un giovane Francesco Gabbani. "Abbiamo deciso di riaprire l’Animosi perché è un bar meraviglioso in una piazza altrettanto meravigliosa – dice Alessandro Palagi –, sono sicuro che sarà un successo anche grazie ai nostri aperitivi e alle proposte musicali".