’Nuova’ commissione Cultura. Vatteroni è la presidente. Opposizione sulle barricate

È Brunella Vatteroni (nella foto) della lista civica ‘Serena Arrighi sindaca’ la nuova presidente della commissione cultura. Ad eleggerla la sola maggioranza, l’opposizione ha preferito disertare in blocco. Dopo un paio di settimane contrassegnate da accesi dibattiti in maggioranza su chi avrebbe dovuto sostituire Maria Mattei, e se la commissione per nominare il nuovo presidente era regolare, la patata bollente è finita in mano a Brunella Vatteroni, che a quanto pare ha dovuto accettare la nomina suo malgrado. La nuova elezione indetta in tempi record, si è resa necessaria dopo che la consigliera comunale Mattei (ex Pd) è passata all’opposizione per il mancato coinvolgimento della commissione da lei guidata nelle scelte relative alla cultura, come per esempio il posizionamento della Venere Apuana dello scultore Franchi davanti all’Accademia o la riduzione degli orari della biblioteca Lodovici.

Come detto l’opposizione ha preferito astenersi dalla votazione. "Prima abbiamo sollecitato una discussione politica con la maggioranza sul futuro funzionamento della commissione cultura – spiega Caffaz a nome dell’opposizione –, nello specifico abbiamo chiesto se la nuova commissione rispetterò le istituzioni, il consiglio comunale e la stessa commissione. Un mancato coinvolgimento che io e il consigliere di Fratelli d’Italia, Massimiliano Manuel, lamentiamo da tempo e che ci ha fatto annunciare di rivolgerci al prefetto in caso di mancato cambio di marcia. Come risposta sono arrivate tutta una serie di spiegazioni tecniche che non chiariscono se la commissione ricalcherà il mandato della Mattei o sarà difforme".

A questo punto l’opposizione dopo aver sospeso i lavori ha deciso di non votare. "Siamo rientrati per garantire il numero di consiglieri per la votazione – prosegue Caffaz –, ma solo per il bene della cittadinanza. Entro fine anno si deve approvare il bilancio e quello alla cultura deve ancora passare dalla commissione. Noi abbiamo fatto la nostra parte e garantito il funzionamento della commissione. Ci auguriamo che sia una nuova fase di un dibattito politico adeguato, noi abbiamo agito nel benessere della cittadinanza, ci auguriamo che lo faccia anche la maggioranza".

"Sottoscrivo tutto quello che ha detto Caffaz – ha detto Mattei – se avessimo votato sarebbe finita in parità e io sarei stata di nuovo presidente, ma non c’era la mia disponibilità visto il modus operandi di questa amministrazione, da cui ho preso le distanze". "Il nostro è stato un atto di grande responsabilità", sottolinea Manuel, "abbiamo garantito il numero legale solo perché siamo alla fase dell’approvazione del bilancio e lo abbiamo fatto per la città", conclude Andrea Tosi della Lega.

Alessandra Poggi