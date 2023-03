Nuova casa di Comunità Progetto a vele spiegate

di Alfredo Marchetti

Approvato in giunta comunale il progetto per la nuova casa di Comunità di Montignoso. Con 14 voti favorevoli prende il volo il piano di riqualificazione totale del distretto finanziato con il denaro del Pnrr. I cantieri partiranno dopo l’estate, circa a ottobre. Sarà una struttura completamente nuova, con tanto di parcheggio interrato.

Ma cosa succederà quando le ruspe inizieranno a lavorare? Per la comunità di Montignoso non dovrebbero esserci problemi, perché chi andrà a farsi fare una ricetta o a sottoporsi a una visita medica si dovrà spostare di circa un centinaio di metri. I servizi saranno ’momentaneamente’ dirottati a poche centinaia di metri, ovvero alla palazzina di nuova realizzazione che si trova davanti all’asilo nido, sempre in via Sforza alle Capanne. La società ’Moma’ ha ottenuto la possibilità di ospitare all’interno dell’immobile privato i servizi che attualmente vengono garantiti dall’azienda sanitaria locale. Non sarà certo un tempo breve: si prevede che gli uffici nel luogo provvisorio saranno aperti al cittadino fino a fine 2026, periodo in cui la nuova casa di Comunità vedrà finalmente la luce.

Un progetto ambizioso per tutta la comunità, che prevede grossi cambiamenti nell’attuale distretto. Il progetto nello specifico riguarda l’edificio dell’attuale casa della Salute e la vicina palestra, che veniva utilizzata dalla scuola elementare e dalle associazioni sportive in genere. Sul piatto ci sono quasi 3 milioni di euro da spendere nei tempi previsti dall’Europa. Non sono ammessi ritardi. L’amministrazione comunale di Montignoso ha ben capito questa linea e sta andando avanti spedita per non farsi trovare in défaillance durante il processo a tappe per il completo restyling dell’edificio. Come detto, i due immobili saranno abbattuti e poi completamente ricostruiti. All’interno verranno ospitati uffici dirigenziali, ambulatori medici e spazi per la riabilitazione. Un luogo che punterà ad essere un vero e proprio fiore all’occhiello per la sanità, non solo del paese, ma di tutta la provincia. In attesa di proseguire con il progetto di abbattimento e ricostruzione della scuola dell’infanzia che si trova adiacente al complesso della Asl: 160mila euro per il progetto, dei 3 milioni di euro totali previsti sono già stati stanziati.