Nuotando sotto le apuane Settima edizione in partenza

di Alessandra Poggi

Torna domenica la manifestazione sportiva Uisp ‘Nuotando sotto le Apuane’, giunta dopo lo stop pandemico alla sua settima edizione. Quattro gare in mare aperto dedicate ai professionisti del nuoto ma anche ai semplici amatori. La maratona di nuoto come sempre si svolgerà al bagno Paris di Paris Perini, che assieme a Lorenzo Contipelli della Uisp sport è uno degli storici organizzatori. Si parte alle 11 del mattino con la tre chilometri in mare, alle 12,30 parte lo staffettone misto, alle 14,30 la gara non competitiva da 500 metri e alle 15 gran finale con il miglio marino. le gare del miglio marino e dei tremila metri sono a pagamento (iscrizione a una gara 20 euro ad entrambe 30 più certificato medico agonistico), mentre le altre due sono gratuite. ‘Nuotando sotto le Apuane’ quest’anno per la prima volta propone la gara del ‘Trofeo dei bagni’, che si svolgerà su una percorrenza di 500 metri. E alla fine delle gare il gran buffet sulla terrazza dello stabilimento balneare.

"Solitamente facevamo la manifestazione sportiva a maggio o settembre per promuovere il territorio – dice Paris Perini concessionario dell’omonimo stabilimento balneare –, ma quest’anno abbiamo deciso di farla il 27 agosto per evitare i problemi meteo degli anni passati e avere tutto il tempo di fare rinvii in caso di condizioni meteo avverse. Le gare si svolgeranno in tutta sicurezza con mezzi, supporto della Capitaneria, medico a bordo e Pubblica assistenza. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Carrara e sostenuta dai nostri sponsor storici che sono ‘Il Fiorino Marmi’, ‘Max Marmi’, la concessionaria Bertolucci e Coluccini di Massarosa, con il rinfresco offerto dai ‘Talenti Tanti’ di Max Andreani. E poi ci saranno le torte di riso, come da tradizione. ‘Nuotando sotto le Apuane’ è una manifestazione molto partecipata e per prendervi parte arrivano anche da fuori". Per iscriversi è necessario presentarsi sul posto almeno 30 minuti prima dell’inizio. Info: [email protected]