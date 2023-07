Nubi sempre più nere sulla Sanac Il bando promesso fermo al Ministero

Quello appena passato è stato definito l’anno ‘nero’ di Sanac, ma il 2023 non sta seguendo traiettorie migliori: dopo il tavolo ministeriale del 23 aprile, infatti, non si è mosso nulla di ufficiale. Fermi gli ordini da Taranto, congelate le procedure di gara e nulla si sa del futuro degli attuali commissari. A sottolineare lo stallo è il segretario Filctem Cgil, Umberto Faita che a distanza di quasi tre mesi dalla convocazione al Mimit conferma come "le parole della sottosegretaria Bergamotto" fossero solo una "mera dichiarazione di intenti". Il tavolo con i sindacati si era concluso con la "volontà di procedere ad un bando unico e all’intenzione di agire affinché Acciaierie d’Italia riprenda gli ordini nei confronti di Sanac stessa. Ad oggi, nonostante il nullaosta da parte dei creditori, il bando predisposto dai commissari straordinari risulta da più di un mese fermo al ministero in attesa della sua pubblicazione, e degli ordinativi da parte dell’Acciaieria tarantina nemmeno l’ombra". Considerando i tempi tecnici, il periodo della due diligence e le fermate del periodo estivo, l’ipotesi che al traguardo non si arrivi prima dell’inizio del 2024. Intanto il sito di Massa dovrà fare una fermata completa ad agosto e a inizio settembre una lieve ripresa: garanzie di ripresa non ci sono, sottolinea Faita che definisce la situazione "non più tollerabile" e chiede "una convocazione immediata da parte delle istituzioni locali, dei parlamentari del territorio e del Sindaco Francesco Persiani.