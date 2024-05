Nozze d’oro con la maturità classica, sul filo delle emozioni, per la III C del 1974 Celebrazione delle 'nozze d'oro' con la maturità classica per ex studenti del Liceo Pellegrino Rossi di Massa negli anni Settanta. Riunione emozionante e nostalgica al ristorante "Il Cantuccio" a Marina di Pietrasanta.