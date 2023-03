Novità per l’acqua di San Carlo Ora è anche in formato ’bag in box’

Acqua in vetro o in bottiglia? L’azienda Acqua San Carlo che imbottiglia la sorgente termale che sgorga sopra Massa rilancia il marchio e la campagna commerciale con un nuovo formato scorta più ‘leggero’, anche per l’ambiente. Niente plastica o vetro ma il formato chiamato ‘bag in box’, letteralmente sacca in una scatola dall’inglese, molto conosciuto già per altre bevande come ad esempio il vino. La novità è stata già lanciata sui social con un’illustrazione grafica realizzata da Mario Pegollo che evidenzia la ‘leggerezza’ naturale del nuovo formato, tenuto in volo da quattro uccellini sulla terrazza che si affaccia verso il mare. "Una confezione di acqua naturale in formato 10 litri, comoda e facile da trasportare – sottolinea l’azienda –. Il nuovo packaging? Un perfetto compromesso tra praticità e rispetto per l’ambiente! Si noti infatti che la bag in plastica riciclabile, comprensiva di rubinetto, ha un peso nettamente inferiore rispetto a una singola bottiglia di plastica da 2 litri. L’involucro-box in cartone poi, rende la confezione resistente e facilmente adattabile a qualsiasi contesto, dalla cucina di casa all’ufficio".

Prezzo al pubblico di 4,50 euro che si può già acquistare direttamente allo stabilimento di San Carlo Terme, in via dei Colli, o al punto vendita e magazzino di via Catagnina, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17. L’autorizzazione è stata rilasciata dal Comune di Massa il 16 marzo come integrazione dell’autorizzazione sanitaria del 2018 e consente il ‘bag in box’ dell’acqua proveniente dalla sorgente Fonte Aurelia, con il via libera anche dall’Asl.