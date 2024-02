Novità nel progetto per l’area ex Cat. Emigra la Casa delle arti e doppia fila di alberi

Il progetto per la riqualificazione dell’area ex Cat finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è pronto ormai a partire, mancano poche settimane e ci sono novità interessanti che derivano anche dal confronto che il Comune ha avuto con la Soprintendenza che ha dato la propria autorizzazione all’apertura dei cantieri. A breve inizierà la demolizione del fabbricato principale dando seguito ad un intervento che consegnerà alla città uno spazio polifunzionale moderno e funzionale, soprattutto per i giovani, come ha annunciato il sindaco Francesco Persiani, ma qualche cosa è cambiato. "La grande novità deriva dal fatto che l’immobile destinato a Casa delle arti, Marte, sarà traslato verso Carrara – spiega il primo cittadino –. L’obiettivo, condiviso con la Soprintendenza, è non impedire la visuale dell’arco del Pomario. Questo consentirà inoltre di raddoppiare la fila di alberature, mentre nella prima fase progettuale ne era prevista una sola, e di agevolare l’accessibilità e la fruibilità degli spazi, mitigando in maniera ulteriore l’impatto dell’edificio. La modifica comporta anche uno slittamento dei parcheggi. Inoltre non ci saranno più pannelli fotovoltaici sulle coperture ma andremo invece a realizzare un parcheggio ‘solare’: i pannelli saranno infatti collocati nelle strutture di copertura dei posti auto".

Fra le altre modifiche emerse dal confronto cambia anche la gestione delle facciate esterne: niente ceramica in rosso ‘Cybo’ ma un materiale tipo mattone che meglio si coordina con il contesto urbano in cui si inserisce l’opera. Le funzioni della struttura restano le stesse così come il dimensionamento. Al piano terra una sala auditorium, spazio conviviale con zona caffetteria, bar e spazi che si affacciano all’esterno, adatti per coltivare le relazioni sociali e come zona calma per il relax e la lettura. L’auditorium è un ambiente che si svilupperà a doppia altezza, progettato sfruttando l’attuale naturale pendenza dell’ambiente, e che potrà ospitare fino ad un massimo di 270 spettatori e avere un affollamento massimo minore di 350 persone. Dietro al palcoscenico sono presenti anche gli spogliatoi e i camerini per i teatranti o musicisti. Al piano primo sono stati dedicati tutti gli spazi per le arti: teatro, musica e arti visive in aule pensate ad hoc comprese sale di registrazione. Confermati anche i primi interventi al Giardino del Pomario dove si inizia con il tracciamento dei vialetti d’accesso in terra battuta, pulizia e sistemazione.

"E’ in corso di elaborazione il progetto per il Giardino del Pomario – prosegue Persiani – che deve anch’esso passare il vaglio della Soprintendenza, finanziato con altri 370mila euro, oltre alle prime somme che rientrano nel Pnrr ex Cat, ed è prevista la piantumazione di qualche centinaio di essenze, in particolare gli aranci e la realizzazione dell’agrumeto".

Francesco Scolaro