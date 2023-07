Notti dell’archeologia Tre serate con gli esperti

Settimana dedicata all’archeologia, ad Aulla. Tornano le ‘Notti dell’archeologia’ promosse ad Aulla domani, martedì e venerdì. Si comincia con il grande storico e saggista Franco Cardini, specializzato nello studio del medioevo, per proseguire con la narrazione di un mistero archeologico da parte dell’archeologo Enrico Giannichedda e infine lo straordinario caso di un bellissimo capitello rinvenuto nel greto della Magra da un pellegrino della via Francigena, mostrato per la prima volta al pubblico e consegnato dai Carabinieri del Nucleo tutela e dalla Soprintendenza al Museo di San Caprasio. Domani Cardini affronterà il tema delle abbazie nell’esperienza religiosa medievale, Enrico Giannichedda, l’archeologo che ha scavato a San Caprasio e ha pubblicato la storia degli scavi, sarà presente martedì. La terza serata, quella di venerdì è un evento molto atteso, dedicato al capitello medievale rinvenuto nell’alveo della Magra da un pellegrino, che sarà riconsegnato al Museo. Le serate sono aperte al pubblico e si svolgeranno negli spazi esterni dell’abbazia, in caso di pioggia nel teatrino di San Caprasio.