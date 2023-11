Notte rossa con danza e letture

In occasione della ‘Notte Rossa’ dei circoli Arci della Toscana lo Spazio Alberica’ propone per sabato tre eventi nella sede dell’ex ospedale San Giacomo. Il primo si svolgerà alle 18 con la presentazione del libro ‘Lalla maestra partigiana’ di Francesco Fantoni. Il libro è la storia, raccontata da un ex alunno di Lalla, di una giovanissima staffetta partigiana che ha messo a rischio la propria vita per portare messaggi da una postazione partigiana all’altra e ha poi raccontato il sacrificio della guerra. Nel dopoguerra Lalla fece l’insegnante elementare dedicandosi all’educazione con passione e competenza, non rinunciando mai a partecipare alle commemorazioni dell’Anpi per onorare la memoria dei caduti. Il libro ricostruisce le missioni della 17enne Lalla. A seguire dalle 19 ci sarà un buffet solidale, mentre alle 21 Spazio Alberica ospita un viaggio nella cultura mediorientale con le danze tipiche di questa cultura interpretate da Lara Olivieri (nella foto) e le sue allieve. Lara Olivieri è una danzatrice e insegnante di danze mediorientali da oltre 20 anni. Nel 2019 ha fondato il suo progetto artistico Danzarkè, che vuole diffondere la cultura della danza orientale come spazio artistico espressivo capace di esprimere e valorizzare le diverse qualità e sfumature dell’universo femminile. Il programma della ‘Notte Rossa’ si concluderà con una lezione aperta di danze, e poi tanta musica. Nell’occasione è stata organizzata anche la festa di tesseramento 20232024. Per il buffet è obbligatoria la prenotazione.