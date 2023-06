Notte bianca il 7 luglio Il Comune intercetta i saldi Ma la data di inizio sconti non convince i sindacati

di Irene Carlotta Cicora

Saldi estivi, croce e delizia. Mentre si accende il conto alla rovescia per il via agli sconti – calendarizzati a livello nazionale per il 6 luglio, in attesa che la bella stagione sbarchi definitivamente nel Belpaese – l’amministrazione comunale di Massa ha deliberato l’organizzazione della “Notte bianca“ per venerdì 7 luglio.

Lo hanno annunciato al termine della seduta di giunta giovedì pomeriggio il sindaco Francesco Persiani e le assessore Giorga Garau e Monica Bertoneri. L’evento che interesserà tutto il centro cittadino con musica, animazione ed apertura straordinaria degli esercizi commerciali sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni, intanto l’amministrazione ha dato l’ol all’ evento e deciso la data della manifestazione che, volutamente, coincide con la giornata d’avvio dei saldi per la stagione estiva.

E se da un lato il Ccn Massa da vivere scalda i motori per la Notte bianca con la presidente Elisabetta Zanetti, che spiega come gli esercenti siano "pronti a fare la propria parte per rendere accogliente la città durante l’iniziativa di festa, magari interpretandola come sempre facciamo quando viene dato un tema. Saremo aperti e siamo contenti che l’iniziativa si ripeta anche quest’anno: stiamo preparando un programma interessante, ha senso che la festa venga fatta coincidere con l’avvio dei saldi in ottica di maggior coinvolgimento", dall’altro tuona Confesercenti Massa Carrara. Che chiede di spostare la data di inizio dei saldi estivi, prevista come detto per il 6 luglio, al 21 luglio in considerazione delle avverse condizioni meteo degli ultimi mesi. La presidente nazionale di categoria Fismo, Benny Campobasso, ha inviato una richiesta ufficiale al presidente della Conferenza Stato-Regioni Massimiliano Fedriga: "Aprile e maggio sono stati caratterizzati dal maltempo e da temperature sotto la media del decennio, e lo stesso giugno è stato finora dominato da piogge e temperature instabili – spiega – Un quadro sfavorevole, che ha inciso sul ciclo primaverile delle vendite nel comparto. In questa situazione, l’avvio dei saldi rischia di seguire di pochissimo o addirittura di precedere l’inizio dell’estate meteorologica, costringendo di fatto i negozi a mettere “in saldo“ l’intero magazzino estivo senza avere avuto la possibilità di vendere al prezzo normale. La data va posticipata per compensare l’incertezza meteo che ha ‘rallentato’ il ciclo delle stagioni e la vendita di capi estivi. Un avvio troppo anticipato dei saldi ci costringerebbe, di fatto, a svendere prima di vendere".

"La motivazione di questa richiesta, legata al meteo instabile, può sembrare banale ma non lo è affatto – le fa eco Francesco Bennati, vicepresidente Confesercenti Massa Carrara – Bisogna capire che non può esserci un automatismo nelle scelte che possono essere influenzate da fattori esterni come il meteo. La politca deve intervenire in questo senso. Inoltre il comparto si scontra con un momento di grande cambiamento dovuto allo strapotere di internet. Anche qui ci si dovrà adeguare, magari vedendo la tecnologia come uno strumento da sfruttare. Ci sono costi in aumento, sia per i beni che legati a fondi e relativi affitti. Non si può non tenerne conto. L’ideale, come avviene in Paesi all’estero, è far diventare l’acquisto in negozio un’esperienza accogliente: qualcosa che il web non potrà dare mai".