Note per Carnevale con l’Ort

Stasera alle 21 il teatro animosi ospita il concerto dell’orchestra della Toscana. Sul palco ci saranno il maestro Diego Ceretta e al violino Giuseppe Gibboni (nella foto). In programma il celebre concerto per violino di Cajkovskij, incorniciato dall’inventiva melodica di Lalo, l’innovazione della suite del ‘Pulcinella’ di Stravinskji e la frenesia danzante di ‘Le boeuf sur le toit’ di Milhaud. Sono i più giovani interpreti in stagione, già contesi dalle maggiori istituzioni musicali gli straordinari protagonisti di questa nuova produzione. Giuseppe Gibboni, classe 2001, ha il merito di aver riportato il premio "Paganini" in Italia dopo un quarto di secolo. Diego Ceretta, classe 1996, è stato l’unico italiano finalista al premio ‘Cantelli’ nel 2020, direttore la cui carriera marcia in quarta da quando Daniele Gatti lo ha premiato come miglior allievo dei suoi corsi alla Chigiana.

Prezzo dei biglietti: platea e palchi centrali 10 euro, palchi laterali e loggione 5 euro under 25 e over 65 euro 5. I biglietti si possono acquistare alla biglietteria del teatro aperta il giorno del concerto dalle 10 alle 12,30 e dalle 18 alle 21, oppure online su vivaticket.comPer informazioni teatro degli Animosi, piazza Battisti 1, Carrara, telefono 0585 64.13.17 nei giorni di apertura della biglietteria. In chiusura della biglietteria è attivo il numero 0585 64.14.19, mail [email protected]