Nostalgia Fratelli d’Italia Roma apre a un’intesa tra tutto il centrodestra

Aperture in vista da parte di Fratelli d’Italia in direzione dell’altra area di centrodestra. È quanto emerge dalle parole dell’onorevole Alessandro Amorese, che dopo aver passato il lunedì dello spoglio al fianco del proprio candidato sindaco Marco Guidi, è tornato a Roma per votare alla Camera ma senza mai perdere contatto con Massa. "Le cose – ha detto il deputato – non succedono da un momento all’altro, ma ci sono dialoghi in corso sia a livello locale sia a livello regionale e nazionale. Sono in programma riunioni con la dirigenza locale e con i candidati che erano in lista ed io mi sono interfacciato con ognuno di loro. Anche ai piani più alti si sta discutendo e dal coordinamento regionale del partito arriveranno aperture importanti". Con il 19,99 per cento alle urne, quindi, il ruolo di FdI e dell’intera coalizione a sostegno dell’ex assessore ai lavori pubblici – che comprendeva anche le liste Marco Guidi Sindaco, Nuovo Psi, Massa Futura e Noi Moderati –, come aveva detto lo stesso Guidi al termine dello spoglio, sarà quello di ago della bilancia. Non ha mancato di ribadirlo Massimo Evangelisti (FdI), che non ha voluto sbottonarsi sulla questione ballottaggio, preferendo anzi commentare le proprie 473 preferenze ottenute che lo hanno reso il candidato più votato della coalizione: "Nessuno di noi prende decisioni in autonomia – ha detto –. Saremo fondamentali al secondo turno ma non mi sbilancio. Personalmente posso gioire per un risultato che in provincia dal duemila in poi non era stato raggiunto da nessun candidato di destra, con il quale i cittadini mi hanno riconosciuto il grande lavoro svolto in questi anni di mandato da consigliere comunale. Nonostante la mia affermazione soprattutto sulla costa, dove abbiamo ottenuto un risultato eccezionale sia ai Ronchi che a Marina, non posso, però, che essere rammaricato per il fatto che il mio candidato sindaco non sia fra i protagonisti del ballottaggio".

Ballottaggio nel quale il sindaco uscente di Forza Italia e Lega, Francesco Persiani, che ha chiuso il primo turno in testa con il 35,42 cento dei voti, sfiderà il candidato della coalizione di sinistra, Enzo Romolo Ricci, che ha sfondato quota 10 mila voti, valsi il 29,95 per cento. Una cifra, quest’ultima, importante per la sinistra massese, con la quale ha staccato di 10 punti il terzo posto di Guidi, ma che, secondo Amorese, "non si aspettavano nemmeno loro. Evidentemente – ha aggiunto, chiudendo definitivamente la porta ad improbabili larghe intese – c’è stata una polarizzazione e un voto utile che loro hanno saputo intercettare. Molti cittadini durante la campagna elettorale non hanno ben capito cosa volessero dire soprattutto riguardo certi temi, perciò quel risultato notevole è piuttosto inaspettato. Ciò non vuol dire che a Massa non ci sia una base costante di centrosinistra, ma che in questa tornata è stata molto polarizzata".

Capitolo astensionismo (al 39,71 ed in aumento di oltre 2 punti rispetto al 2018): "Soprattutto nella nostra lista – ha sottolineato l’onorevole – chi sta nei territori, nei quartieri è premiato in maniera costante. Aver avuto un centrodestra diviso ha portato molti elettori a disertare le urne. Si potranno recuperare al secondo turno, ma il dato dell’astensionismo è comunque preoccupante, in particolare in città di 60 mila anime. Bisogna aumentare la partecipazione dei cittadini, giovani e non 365 giorni l’anno".

Alessandro Salvetti