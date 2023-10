“Noocene“, tempo di finissage per la collettiva sull’evoluzione

Cala il sipario sulla mostra Noocene a Palazzo Binelli: sabato 21 ottobre alle ore 18 è in programma il finissage della collettiva di artisti collegata al festiva con-vivere di Carrara.

L’esposizione, inaugurata il 7 settembre, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio e in collaborazione con Accademia, è stata curata da Silvia Vannacci. Per oltre un mese ha saputo coinvolgere il pubblico presente lanciando un messaggio profondo in cui il tema della diciottesima edizione del festival di Carrara, Umanità, si legava a doppio filo con quello di cambiamento ed evoluzione, attraverso diverso simbolismi che spaziavano dal viaggio alle nuove tecnologie.

Un allestimento in cui si provava a immaginare la strada di una nuova umanità chiamando all’opera artisti con origini e background diversi, le cui pratiche sono incentrate su temi profondamente umani come l’identità, la memoria, il colonialismo, la giustizia sociale e di genere. Un approccio che ha offerto una vasta testimonianza dell’’umanità, abbracciando varie prospettive per comprendere la complessità della nostra esistenza condivisa.

In mostra le opere di quattro artisti under 35 - Jermay Michael Gabriel, Lori Lako, Dario Picariello e Peng Shuai Paolo - insieme con una selezione di studenti dell’Accademia di Belle Arti di Carrara: Gianmarco Carbone, Lorenzo Antei e Michelle Pur risiedendo in Italia, questi artisti racchiudono collettivamente una miriade di origini dentro di sé.

Fino a domani è ancora possibile visitare la mostra da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30, sabato dalle 16 alle 20. Il finissage è in programma sabato 21 ottobre, alle ore 18: per l’occasione sarà presentato il catalogo della mostra, consegnato in omaggio a tutti i partecipanti fino a esaurimento scorte.